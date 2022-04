Su Android 13 verrà finalmente aggiunto il supporto nativo ai DNS su HTTPS

Come notato da Mishaal Rahman di Esper, in Android 13 è stato aggiunto finalmente il supporto nativo ai DNS su HTTPS (DoH). La novità, già disponibile ni browser più utilizzati dagli utenti, era stata individuata nel settembre 2021 nel codice della AOSP, dove una modifica al codice indicava proprio l'aggiunta del supporto nativo allo standard DoH in Android 13. E, a proposito di Android, segnaliamo questa nostra guida utile per configurare uno smartphone Android.

Per il momento, non sembra esserci un'impostazione diretta rivolta agli utenti per utilizzare la novità, tuttavia Esper ha segnalato che il supporto ai DNS su DoH può essere abilitato tramite il flag device_config "doh" nel campo netd_native.