Android 13: nuovo strumento per contrastare i malware

Android 13 Beta 1 è appena arrivata sui dispositivi Pixel (ma non solo ), e stiamo iniziando ad apprezzare i cambiamenti del nuovo sistema operativo del robottino, ma a quanto pare Google ha in serbo altre novità legate alla sicurezza , un problema ormai diffusissimo soprattutto nel mondo Android .

Ma cosa sono i servizi di accessibilità? Sono funzioni integrate per aiutare le persone con disabilità, ma servono anche agli sviluppatori per altre funzionalità come la registrazione delle chiamate. Tuttavia, vengono anche utilizzate per infettare i dispositivi attraverso i malware.