Android 12L introduce il supporto agli screenshot estesi anche nella webview

Android 12L porta con sé interessanti novità sugli screenshot estesi. Difatti, come notato da Mishaal Rahman di Esper, è stato aggiunto il supporto per l'acquisizione degli screenshot estesi in WebViews. In pratica, quando si aprirà una pagina web in-app e si effettua lo screenshot, nella tipica anteprima con i tasti "Condividi" e "Modifica" comparirà anche l'opzione "Acquisisci di più".

L'opzione, supportata da Google Chrome, è stata implementata anche in Android 12 – attraverso interfacce proprietarie come la MIUI e la ColorOS – ma non per WebView, come invece adesso è accaduto per Android 12L.