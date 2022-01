Android 12L: Google rilascia la Beta 2 per gli sviluppatori

Google continua senza sosta lo sviluppo di Android 12L, la versione del suo sistema operativo pensata per smartphone pieghevoli o comunque con display molto ampi: nella giornata di oggi, BigG ha rilasciato la seconda beta del software, pensata soprattutto per gli sviluppatori.

Della Beta 2 di Android 12L non si conoscono ancora le novità: Google infatti ha parlato solo del fatto che le API 32, ovvero le librerie software utilizzate per la creazione di app, sono ormai in una fase finale dello sviluppo, e dunque gli sviluppatori possono iniziare a testare il proprio software e vedere come questo si comporta con Android 12L.