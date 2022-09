Samsung annuncia Android 12L per i Galaxy Tab S8

Samsung ha introdotto delle interessanti novità negli ultimi tempi, sia per quanto riguarda i suoi smartphone che per quanto riguarda la sua serie di tablet con la famiglia Galaxy Tab S8.

Offerte Amazon

Nelle ultime ore il gigante sudcoreano ha annunciato una grande novità proprio per i suoi tablet top di gamma. Parliamo dell'arrivo ufficiale di un major update, ovvero di Android 12L. Si tratta della nuova versione Android rilasciata da Google proprio per i tablet, con un'interfaccia utente personalizzata appositamente per dispositivi con display grande.

Andiamo quindi a vedere con ordine le novità introdotte da Samsung sui vari modelli di Galaxy Tab S8 con Android 12L:

La Taskbar sempre più smart, gesture per lo Split Screen

L'animazione che trovate qui in basso mostra le nuove potenzialità della Taskbar di Android 12L anche sui tablet di Samsung. Si tratta essenzialmente della stessa novità che abbiamo visto sui nuovi pieghevoli di casa Samsung.

Arriva anche una nuova gesture per abilitare rapidamente lo Split Screen, tramite lo swipe laterale, come vedete dall'animazione in basso. La novità è attivabile tramite le impostazioni di sistema Impostazioni > Funzionalità avanzate > Labs > Scorri per schermo diviso.