Android 12 torna per Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3: riparte il rollout

Qualche giorno fa abbiamo riferito del primo rollout di Android 12 per i due pieghevoli di casa Samsung per gli utenti sudcoreani . Successivamente la distribuzione del major update è stata sospesa a causa di alcuni bug lamentati dagli utenti che avevano aggiornato. Ora lo stesso aggiornamento è tornato , presumiamo per restare.

Le nuove build corrispondono alla F711NKSU2BUKL per Z Flip 3 e alla F926NKSU1BUL4 per Z Fold 3. Per entrambe si tratta della distribuzione di Android 12 personalizzato con l'ormai nota One UI 4.0.

Anche in questo caso la distribuzione avviene via OTA soltanto in Corea del Sud. Torneremo ad aggiornarvi appena Samsung estenderà l'update anche agli utenti europei.