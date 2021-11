Android 12 stabile è imminente per la famiglia Galaxy S21

Arrivano delle belle notizie per coloro che attendono Android 12 su uno dei dispositivi della famiglia Galaxy S21. Samsung non ha aperto il programma di beta testing della One UI 4.0 in Italia ma la versione stabile è in arrivo.

Stando a quanto riferito da un membro della community Samsung in Corea del Sud, l'azienda sudcoreana non rilascerà una quinta beta della One UI 4.0 basata su Android 12 per Galaxy S21 ma direttamente la stabile. Ci sarà un piccolo aggiornamento con vari bugfix per coloro che hanno aderito alla beta e poi direttamente la stabile.