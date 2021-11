Android 12 si avvicina per Galaxy S20: presto la beta della One UI 4.0

Samsung da diverse settimane ha avviato il programma di beta testing di Android 12 per alcuni dei suoi dispositivi, Galaxy S21 in primis. Ora sembra che la beta di Android 12 stia arrivando anche per Galaxy S20.

Come vedete dallo screenshot in galleria, proveniente da una conversazione avuta da un utente con il supporto ufficiale Samsung, l'azienda sudcoreana ha finalizzato la preparazione del programma di beta testing della One UI 4.0, basata appunto su Android 12, per la serie Galaxy S20 e sarebbe pronta a lanciarlo ufficialmente.