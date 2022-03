Android 12 per Xperia 10 II e III è dietro l'angolo

Arrivano delle confortanti notizie per gli attuali possessori di Xperia 10 II e Xperia 10 III, due dei più recenti smartphone di Sony. L'azienda è uscita allo scoperto in merito all'aggiornamento ad Android 12.

Come potete vedere dal post Instagram rilasciato dall'account ufficiale Sony Xperia, la casa nipponica ha riferito che l'aggiornamento ufficiale ad Android 12 per Xperia 10 II e Xperia 10 III è pronto per essere distribuito.