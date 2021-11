Android 12 per OnePlus 8 e 8T: come provare a entrare nel Closed Beta Program

I dispositivi delle serie menzionate, ovvero OnePlus 8 , OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T , possono avere subito un assaggio di Android 12 con la OxygenOS 12 . Chiaramente non si tratta della versione stabile o della Open Beta disponibile a livello pubblico. OnePlus ha appena annunciato di aver aperto il programma Closed Beta . Questo ha l'obiettivo di testare la OxygenOS 12 sui tre dispositivi per risolvere eventuali criticità per l'uso quotidiano.

Per fare questo, OnePlus selezionerà 200 utenti con OnePlus 8 / 8 Pro / 8T interessati al Closed Beta Program per avviare i test. Questi riceveranno un pacchetto di installazione privato, con il quale installeranno la OxygenOS 12 in anteprima. OnePlus riferisce che gli utenti selezionati dovranno accettare eventuali bug, di comunicare con il team OnePlus su Telegram per fornire feedback, e di firmare un Non-Disclosure Agreement con l'azienda per non divulgare le informazioni contenute nella nuova build.

Se foste interessati a provare la OxygenOS 12 in Closed Beta non dovete far altro che compilare il form disponibile a questo indirizzo e sperare di venire selezionati da OnePlus.