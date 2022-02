Android 12 per Nokia 5.4 si avvicina

L'immagine che trovate nella galleria in basso arriva da Geekbench , la nota piattaforma di testing per smartphone Android, e mostra uno dei più recenti benchmark effettuati su Nokia 5.4. Il database mostra che il dispositivo è stato testato con Android 12 a bordo. Questo suggerisce che il major update per il medio-gamma Nokia è ormai pronto al rilascio .

Al momento Nokia non si è ancora espressa in merito al rilascio di Android 12 per Nokia 5.4, quindi non abbiamo idea delle tempistiche esatte. Sicuramente è una questione di settimane, torneremo ad aggiornarvi appena avremo notizia dei primi update per gli utenti italiani.