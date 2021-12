Android 12 per Galaxy Note 10: ci siamo quasi

Dalla Corea del Sud arrivano delle belle novità per i possessori di Galaxy Note 10, uno degli ex top di gamma di casa Samsung, in merito all'aggiornamento ufficiale con Android 12.

Stando a quanto riferito da SamMobile, Samsung avrebbe avviato ufficialmente il rollout della beta della One UI 4.0, basata su Android 12 appunto, per i possessori sudcoreani della serie Galaxy Note 10. Entrambi i dispositivi della serie, ovvero Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ sono compatibili per l'adesione al programma beta.