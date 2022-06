Android 12 per OnePlus Nord 2 si fa attendere, e gli utenti non sono contenti

Difatti, l'azienda ha motivato così l'update basato ancora su Android 11: "La versione OxygenOS 12 è ancora in fase di rilascio. Stiamo rilasciando questa build per assicurare una migliore esperienza utente per i tanti utenti ancora con la OxygenOS 11 a bordo". Tuttavia, la spiegazione fornita non ha convinto gli utenti , che hanno continuato a chiedere tempistiche più certe circa il rilascio dell'ultima versione di Android. A riguardo, però, OnePlus ancora non ha rilasciato una comunicazione ufficiale.

C'è un po' di malumore tra gli utenti di OnePlus , in particolare modo tra i possessori del medio gamma OnePlus Nord 2 . Il dispositivo, infatti, in questo mese ha ricevuto un update contenente le patch di giugno ma ancora basato sulla OxygenOS 11 e di conseguenza su Android 11 . Gli utenti, invece, si attendevano il tanto desiderato aggiornamento ad Android 12 , ancora in lenta fase di rilascio.

Per quanto riguarda la OxygenOS 12 – attualmente in fase di rilascio in India – introduce un restyling profondo dell'interfaccia grafica, la quale ora è più simile alla ColorOS di OPPO, con alcune aggiunte, tra cui diverse novità per le opzioni Always On, per la modalità di gioco per Shelf, arricchito con inedite personalizzazioni. L'update, nel dettaglio, ha un peso di circa 4 GB.

Lo smartphone, invece, presenta un display AMOLED da 6,44", un processore MediaTek Dimensity 1200 5G (con 8 GB di RAM), una batteria da 4.500 mAh, in grado di supportare la ricarica ultra rapida a 65 Watt. Lato fotocamera, il dispositivo gode di tre sensori posteriori: il principale, da 50 MP, il grandangolare, da 8 MP, e quello per le foto in bianco e nero da 2 MP. La fotocamera posteriore è da 32 MP.

Infine, il dispositivo, almeno per il momento, si trova ad un prezzo di vendita compreso tra i 300 ed i 350 euro. In questa fascia di prezzo è disponibile anche su Amazon.