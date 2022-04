Android 12 si prepara ad integrare una novità di Android 13

Android 13 è ormai alle porte. Conosciamo le sue peculiarità principali grazie alle Developer Preview rilasciate da Google e presto arriveranno anche le prime beta pubbliche. Sembra però che anche Android 12 riceverà qualche novità dalla nuova release di Android.

La novità alla quale ci riferiamo consiste nel nuovo selettore delle immagini e video integrato in Android 13. Lo strumento ha lo scopo di evitare alle app di aver accesso all'intero catalogo multimediale nel momento in cui vi è il bisogno di selezionare contenuti multimediali da condividere con l'app in questione. Gli screenshot che trovate in galleria mostrano una sua anteprima.