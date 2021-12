Android 12 Go Edition: novità all'insegna della rapidità, autonomia e privacy

Android 12 in versione stabile è stato rilasciato da Google a partire da ottobre scorso. Ora BigG ha compiuto un altro importante passo illustrando le novità incluse nel nuovo Android 12 Go Edition.

La versione Go di Android è quella che Google ha lanciato nel 2017 specificatamente per i dispositivi dotati di risorse hardware limitate, in modo da offrire un'esperienza utente quanto più fluida possibile. Android Go Edition prevede l'installazione di versioni light delle app Google. Andiamo a vedere le novità incluse nella nuova release: