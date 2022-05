Samsung non si dimentica dei tablet: Android 12 è in arrivo su Galaxy Tab S6

L'aggiornamento di cui sopra, caratterizzato dalla versione firmware T860XXU4DVD6 per la versione Wi-Fi e T865XXU5DVD2 per la versione 4G, è già stato avvistato in queste ore in Belgio e Paesi Bassi, ma nel giro di qualche giorno sarà disponibile ovviamente anche per i tablet italiani. La One UI 4.1 basata su Android 12 porta diverse novità, prime fra tutte il supporto ai temi dinamici, nuove opzioni per la privacy e diverse ottimizzazioni per i giochi.

Una volta disponibili, l'aggiornamento sarà installabile tramite le impostazioni del tablet, andando alla voce Aggiornamenti Software.