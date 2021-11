Android 12 con One UI 4 arriva su Samsung Galaxy S21 / S21 Ultra in Italia

Dopo vari articoli in cui si annunciava l'arrivo di Android 12 sulla famiglia Galaxy S21 oggi è finalmente il giorno in cui l'attesissimo aggiornamento è ufficialmente arrivato anche nel nostro paese.

Parliamo per la precisione dell'aggiornamento G998BXXU3BUK8 per Samsung Galaxy S21 e S21 Ultra che porta in dote non solo Android 12 ma anche l'interfaccia One UI 4.0. Fra le novità elencate nel changelog segnaliamo le nuove modalità di privacy, gli sfondi che si adattano al tema, esperienza migliorata in Samsung DeX e finestre Picture-in-picture ridimensionabili. Ma ovviamente le novità non finiscono qui.