Android 12 con Magic UI 6 anche su Honor 50, ma c'è da aspettare

HONOR, brand di tecnologia di fama mondiale, oggi ha annunciato il nuovissimo Magic UI 6.0, presto disponibile per i dispositivi che appartengono alla Serie HONOR 50. Basata sul sistema operativo Android 12, Magic UI 6.0 è l'interfaccia personalizzata sviluppata in completa autonomia da HONOR. Questa innovazione, avanzata dal team dell'azienda, offre potenti features al software di AI e importanti ottimizzazioni, tra cui le funzionalità di Efficient Smart Desktop e HONOR Share, che porteranno l'utente a vivere un'experience più originale, intelligente e personalizzata, mai avuta fino ad ora. Il lancio del nuovissimo Magic UI 6.0 sarà disponibile su HONOR 50 a partire dal secondo trimestre del 2022 e, successivamente, interesserà anche HONOR 50 Lite tramite un aggiornamento OTA (Over The Air) disponibile dal terzo trimestre del 2022.

HONOR 50: una User Experience sempre più personalizzata

Magic UI 6.0 vanta della funzionalità Efficient Smart Desktop, che consente agli utenti di personalizzare i loro display dimensionando i widget a piacimento e di accedere facilmente alle informazioni senza il bisogno di aprire le app. Inoltre, la nuova interfaccia permette di tenere aperte in background contemporaneamente più app rispetto a quella precedente. Con HONOR Share, un'altra funzionalità del tutto innovativa, l'interfaccia Magic UI 6.0 consente rapidi trasferimenti di file cross-system tra uno smartphone HONOR e un PC che supporta HONOR Computer Manager, dando agli utenti la possibilità di essere sempre aggiornati e connessi.

HONOR 50: lo smartphone premiato, ancora più potenziato

Risultato di una perfetta integrazione tra estetica e tecnologia, il device HONOR 50 è dotato di significative innovazioni che interessano la fotocamera, il design e le sue performance. Lanciata a livello globale ad ottobre 2021, la Series HONOR 50 ha presto ottenuto riconoscimenti dai media di tutto il mondo, vincendo il premio "Best of 2021" di Tech Advisor e ricevendo il badge di prodotto raccomandato da Trusted Reviews.

Il device HONOR 50 è dotato di un sistema multicamera che alza l'asticella dell'industria nell'ambito delle funzionalità di vlogging, assicurando agli utenti una maggiore fluidità nella creazione di contenuti da differenti angolazioni e prospettive. Simbolo di un'estetica unica, di alto livello e al passo con le ultime tendenze di design, HONOR 50 è dotato frontalmente di una cornice ultrasottile e di due bordi, quello superiore e quello inferiore, in vetro lucido 2.5 D, andando a formare un'unica superficie liscia, connubio perfetto tra comfort e stile.

Per maggiori informazioni, visitate HONOR allo store online www.hihonor.com.