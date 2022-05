I Pixel di Google si aggiornano: arriva la terza beta QPR3 di Android 12

Questa nuova beta, caratterizzata dal numero build S3B1.220420.005, porta con sé anche le patch di sicurezza di maggio, da poco arrivate sul canale stabile di Android 12. Come detto, non ci sono novità tangibili per gli utenti: il changelog parla di generici miglioramenti a stabilità, batteria e performance. Inoltre, Google ricorda che, trattandosi di software beta, alcune app potrebbero non funzionare a dovere.

Nel caso in cui vogliate provare queste versioni beta di Android 12, basta recarsi sulla pagina relativa al Programma Beta di Android: se un dispositivo compatibile è associato al vostro account, si potrà scegliere di aderire al programma. Gli smartphone compatibili sono: Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 5a, Pixel 5, Pixel 6 e Pixel 6 Pro.