Android 11 sempre più popolare, ma non è ancora la versione più utilizzata

Da sempre, uno dei più grandi problemi che emergono quando si parla di Android riguarda la frammentazione: il fatto che il sistema operativo sia open source e sia supportato da tantissimi dispositivi, rende la vita delle nuove release molto complicata e spesso queste hanno bisogno di moltissimi mesi per arrivare ad un vasto pubblico.

Nonostante Google non pubblichi più i dati ufficiali circa la diffusione di Android, è ancora possibile consultare il tutto tramite Android Studio, l'IDE dedicato allo sviluppo di applicazioni: in particolare, l'ultimo report presente è "vecchio" di sole tre settimane, per cui ci permette di dare uno sguardo abbastanza affidabile a quella che è la situazione attuale.