Android 14 per Samsung, Xiaomi, Oppo e altri: quando sarà aggiornato il tuo telefono

Android 14 è stato presentato ufficialmente il 4 ottobre 2023, e inizialmente rilasciato solo per i Google Pixel supportati. Ma quando arriverà l'aggiornamento su smartphone di produttori terzi, come Samsung, Xiaomi e Oppo? In questo articolo vedremo come si stanno muovendo i principali OEM, ricordandovi la promessa di Google che entro fine anno Android 14 arriverà su tanti telefoni a marchio Samsung, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sony, Vivo e Xiaomi, e altri.

Samsung

Samsung ha annunciato la One UI 6.0 basata su Android 14 durante la sua annuale conferenza per sviluppatori, pochi giorni dopo il rilascio da parte di Google. La beta della One UI 6 è attualmente in test da tempo su svariati modelli dell'azienda, tra i quali la serie Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e alcuni modelli degli anni passati, come le serie Galaxy S22, Galaxy S21 e anche Galaxy A34. Del resto Samsung è ormai da tempo il produttore che aggiorna di più, e non solo i top di gamma, quindi non è tanto una questione di se, ma solo di quando. A questo proposito, mentre i modelli top usciti nel 2023 saranno molto probabilmente già aggiornati ad Android 14 prima di fine anno, sugli altri non saremmo pronti a scommettere in tanta celerità, ma saremo ben lieti di essere smentiti dai fatti.

Xiaomi / Redmi

Anche Xiaomi è ancora nella fase di beta test della MIUI con Android 14, sebbene già in release candidate, ovvero la versione semi definitiva. I telefoni coinvolti al momento sono Xiaomi 12T, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Il rilascio della stabile, almeno per questi modelli, potrebbe avvenire già nel corso del mese di ottobre, ma la diffusione a livello internazionale potrebbe richiedere più tempo. In ogni caso anche Xiaomi è tra le aziende che sicuramente, entro fine anno, avranno già aggiornato alcuni top di gamma con l'ultima versione di Android. Per quanto riguarda gli smartphone Redmi non ci aspettiamo che questi siano aggiornati subito assieme ai principali Xiaomi, ma non saranno certo esclusi; non appena dovessimo avere informazioni più precise al riguardo aggiorneremo l'articolo.

Oppo / OnePlus / Realme

Oppo aveva già confermato mesi fa quali modelli sarebbero stati aggiornati ad Android 14. Nello specifico: Oppo A98, A78, A77, A57, Oppo Reno 8, 8 Pro e 8T, Oppo Reno 7, Oppo Find X5, X5 Pro e X3 Pro. Non abbiamo però alcuna informazione precisa sulla data di rilascio, ma i più recenti modelli vedranno probabilmente Android 14 entro fine 2023. OnePlus ha avviato la Open Beta di OxygenOS 14 per OnePlus 11 già a settembre, ma su alcuni mercati anche per OnePlus Pad e OnePlus Nord 3. L'azienda ha confermato che OnePlus 11 dovrebbe essere poi aggiornato a partire da metà novembre, e successivamente la OxygenOS 14 arriverà sul resto dell'attuale gamma OnePlus. Su Realme al momento non abbiamo alcuna informazione. Dal punto di vista software sono degli Oppo, tutto sta solo nel vedere quanti e quali modelli l'azienda deciderà di aggiornare.

ASUS

ASUS ha avviato un Preview Program di Android 14 per Zenfone 10 poco dopo l'annuncio da parte di Google, ma non ci sono altri dettagli al momento, né tecnici né sui tempi di rilascio al grande pubblico. Almeno c'è la conferma di un modello!

Nothing

Nothing OS 2.5 con Android 14 per Nothing Phone (2) è disponibile da pochi giorni. In passato l'azienda non è stata particolarmente veloce negli aggiornamenti, ma quantomeno questa volta ha iniziato presto i test. Quando il concluderà però non è ancora noto.

Sony, Honor, Motorola, Nokia e altri