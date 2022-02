Aggiornamento a sorpresa per Pixel 6 e 6 Pro: piccole modifiche sparse per il sistema

Pixel 6 e 6 Pro hanno da poco ricevuto un aggiornamento di sicurezza, così come tutti gli smartphone di Google, ma probabilmente l'azienda si è accorta di aver dimenticato qualcosa, visto che è da poco disponibile un nuovo update per i dispositivi.

Google difficilmente rilascia aggiornamenti a metà mese e non è ancora chiaro quali novità arrivino con gli update in questione: secondo Daniel Micay, BigG ha semplicemente "aggiunto un fix di sicurezza mancante nel codice AOSP, ha aggiornato Camera HAL APEX e corretto la libreria Samsung RIL HAL".

Nulla a che vedere con il recente lancio di Pixel 6 nel nostro Paese (e in altre nazioni) o riguardo i problemi riscontrati da alcuni utenti con la connettività Wi-Fi. L'aggiornamento è in rollout in queste ore anche per i dispositivi italiani, come potete vedere dallo screenshot in basso.