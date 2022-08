Tantissimi aggiornamenti ora disponibili per smartphone Realme e OPPO

Nel corso degli ultimi mesi, Realme e OPPO hanno rilasciato davvero tantissimi aggiornamenti per i propri smartphone ed entrambe le aziende si sono concentrate non solo su dispositivi top di gamma recenti, ma anche su smartphone più vecchi . Gli aggiornamenti in questione sono ormai tutti disponibili anche in Italia , per cui ecco una lista completa degli update di Realme e OPPO.

Realme

Realme si è data parecchio da fare in queste settimane: l'azienda cinese ha rilasciato infatti diversi update per la Realme UI 3.0, la sua personalizzazione del sistema operativo basata su Android 12, per Realme 8 in variante 4G e 5G, Realme 8 Pro, Realme 8i, Realme 7 e infine Realme X3 SuperZoom. Ecco dunque cosa cambia.

Realme 8

Poche novità tangibili per gli utenti: gli aggiornamenti per Realme 8 (4G e 5G) si concentrano sul miglioramento della stabilità del sistema e correzione di bug, ma non mancano le nuove patch di sicurezza di luglio per entrambi. Per Realme 8 4G, l'aggiornamento ha dimensioni di 1,39 GB ed è identificato dal numero build RMX3085_11_C.11, mentre per la variante 5G non conosciamo dimensione e numero build, ma sappiamo che il changelog è il medesimo.

Realme 8 Pro

Il modello Pro di Realme 8 ha ricevuto un aggiornamento di dimensioni pari a 204 MB e caratterizzato dal numero build RMX3081_11_C.19: anche in questo caso il changelog parla di nuove patch di sicurezza (probabilmente quelle di luglio), correzione di bug noti e miglioramenti della stabilità del sistema.

Realme 8i

Lo smartphone ha invece ricevuto in questi mesi la versione beta di Android 12, grazie alla Realme UI 3.0: l'aggiornamento ha numero build pari a RMX3151_11_C.06 e un peso di 4,11 GB. Visto che l'update in questione è arrivato a luglio, nel giro di qualche giorno arriverà sicuramente la versione stabile del sistema operativo.

Realme 7

Così come per Realme 8i, anche sul modello 7 è arrivato Android 12 grazie alla Realme UI 3.0: in questo caso si tratta della versione stabile e l'aggiornamento, caratterizzato dal numero build pari a RMX2155_11_F.07, ha un peso di ben 3,59 GB.

Realme X3 SuperZoom

Ed infine, Android 12 arriva anche su Realme X3 SuperZoom: l'update della Realme UI 3.0 presenta un numero build pari a RMX2086_11_F.01 e un peso di 4,09 GB.