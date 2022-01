Aggiornamenti di Gennaio per Samsung Galaxy Z Flip, Tab S7+ e A50

Arrivato un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di Gennaio per i Samsung Galaxy A50 , Z Flip e Tab S7+. Per quanto riguarda lo Z Flip, dopo l'aggiornamento di Dicembre ad Android 12, l'aggiornamento di oggi contiene solo le patch di sicurezza. La versione del firmware per la versione 5G è un po' più grande (quasi 789 MB) ed è contrassegnata anche da un miglioramento della stabilità generale.

Aggiornamento anche per il Samsung Galaxy Tab S7+. Come per il pieghevole, il tablet era già stato aggiornato ad Android 12. Oltre alle patch, il nuovo aggiornamento dichiara le patch di sicurezza di Gennaio e miglioramenti nella stabilità del sistema, con un peso di circa 250 MB. Al momento l'aggiornamento sembra presente solo sui Tab S7+ e non sui Tab S7, ma dovrebbero riceverlo anche loro a breve.

Aggiornamento anche per i Galaxy A50, di quasi tre anni fa. L'ultimo aggiornamento del sistema operativo per questi dispositivi è stato Android 11, ma continuano a ricevere patch di sicurezza. L'aggiornamento contiene fino a 43 correzioni per il sistema operativo Android stesso e 19 di Samsung. Tra l'altro verrà aggiornata la sicurezza del sistema Knox, e delle connessioni Wi-Fi e Bluetooth