Addio aggiornamenti per Pixel 3: ma 3 anni di supporto sono abbastanza per Google

Nessuna sorpresa, per questi dispositivi Google ha sin da subito messo in chiaro che avrebbero ricevuto 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza . E questo è quello che è accaduto: Google ha già relegato i due modelli nella sezione di quelli non più supportati ufficialmente da Google.

Come da copione, arriva la triste notizia per i possessori di Pixel 3 e Pixel 3 XL , i top di gamma Google lanciati a fine 2018. I dispositivi perdono il supporto software ufficiale di Google.

È però interessante ascoltare Google in merito ai "soli" tre anni di supporto software per i suoi Pixel, eccetto i recenti Pixel 6. Secondo BigG, tre anni di aggiornamenti sono abbastanza per offrire un'ottima esperienza software ai suoi utenti. Tanti potrebbero non essere d'accordo, soprattutto coloro che si ritrovano dei Pixel 3 perfettamente funzionanti e al passo con i tempi, ma non più supportati nemmeno dal punto di vista della sicurezza. Alcuni di questi utenti, potrebbero sentirsi costretti a cambiare dispositivo.

Questo non è ottimale dal punto di vista delle casse dei consumatori e dell'impatto ambientale. Google ha recentemente introdotto, proprio con i nuovi Pixel 6, un supporto di sicurezza software pari a 5 anni. Gli aggiornamenti del sistema operativo rimangono invece assicurati per tre anni.

Difficile capire perché Google sia intenzionata a tenere queste tempistiche. I suoi rivali cercano di fare meglio, con Samsung che ha esteso il supporto assicurato a 4 anni, mentre Apple fa scuola con i suoi aggiornamenti assicurati per 7 anni.