Account compromesso? Android vi avvertirà

Anche l'app Wallet ha ricevuto nuove funzioni grazie a questo aggiornamento. Nella fattispecie, l 'utente visualizzerà delle notifiche sul proprio smartphone ogni volta che il blocco/sblocco/avvio dell'auto avviene attraverso l'utilizzo di una chiave digitale . Inoltre, l'update implementa nuove funzioni anche per gli sviluppatori, i quali potranno supportare direttamente i servizi sulla sicurezza e sulla gestione degli account nelle loro app. Infine, altre novità hanno interessato "Kids Space" . Google, infatti, sta rendendo possibile l'installazione di Kids Space su un account secondario durante il processo di configurazione di un dispositivo. In questo modo viene semplificata la condivisione dei tablet Android tra familiari di età diverse.

Recentemente Google ha rilasciato l'aggiornamento di sistema Google Play di settembre , che ha interessato tanti prodotti, tra cui smartphone , tablet , smartwatch con Wear OS e Google TV. Tra le novità contenute dall'update, ne spicca soprattutto una riguardante la sicurezza. Difatti, è possibile attivare una funzione che vi avviserà nel caso in cui una delle vostre password sia stata compromessa. Nel dettaglio, quando utilizzerete il riempimento automatico delle password , Google vi avviserà se è stata registrata una precedente violazione (consigliandovi, dunque, di cambiare la password).

Insomma, Google si è piuttosto concentrata sulla sicurezza, un aspetto fondamentale visto che purtroppo le violazioni dei dati sono ormai all'ordine del giorno e causano sempre più problemi alle vittime di tale fenomeno. Per quanto riguarda le modalità di aggiornamento, gli update di sistema Google vengono installati in maniera automatica. Non occorre, quindi, di effettuare particolari processi.