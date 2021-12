Abbiamo provato Android 12L, così non dovrete farlo anche voi

Due sono le novità principali: app pairs , ovvero la possibilità di poter creare "coppie di app" da eseguire in split screen, e la disposizione su due colonne di vari elementi della UI, dal pannello di notifiche/quick setting alle impostazioni.

Android 12L è tra noi da poche ore , e subito l'abbiamo voluto provare su Pixel 4 XL , per saggiare con mano le novità apportate dalla prima versione per schermi "large" di Android. Foldable , tablet , chromebook e chissà cos'altro sono quindi il suo terreno naturale, ma almeno possiamo comunque farci un'idea di ciò che ci attende.

In realtà entrambe queste opzioni sono ancora ferme ad una prima implementazione tutt'altro che definitiva, che sarà senz'altro riveduta e corretta nei mesi a venire. Manca ancora l'introduzione di una dock, che renderà più semplice e veloce il passaggio da un'app all'altra, così come l'esecuzione a schermo diviso.

Il resto sono piccoli ritocchi qua e là, che riguardano più da vicino i Pixel, e nulla cambiano nel grande schema delle cose. Questa è comunque solo una prima beta, quindi inutile lamentarsi troppo di ciò che non c'è o di ciò che non funziona del tutto. Gustatevi invece le sue novità con il video qui sotto, e se proprio aveste voglia di provarla sul vostro Pixel (compatibili dal 3A in poi) potete iscrivervi alla beta sul sito ufficiale. Rilascio previsto indicativamente a marzo 2022.