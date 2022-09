Turtle Beach Recon Cloud Hybrid Controller: il meglio dei due mondi

Il controller Recon Cloud Hybrid è infatti il primo di Turtle Beach dedicato al mobile gaming , ma è progettato anche per giocare con Xbox o da PC. Scopriamolo insieme, ricordandovi una nostra guida su come resettare un controller per PS4 o PS5 .

Turtle Beach Recon Cloud Hybrid Controller: caratteristiche

Tra le caratteristiche principali abbiamo la forma ergonomica , i cooling grip e la clip regolabile per telefono (sganciabile), che permette di adattarsi a tutti i telefoni Android compatibili (praticamente quasi tutti i telefoni di ogni dimensione) anche se all'interno del loro case protettivo . Inoltre quando la clip viene staccata dal controller, si trasforma in un supporto da tavolo .

Ma la versatilità è la chiave di lettura del controller, che oltre al supporto per smartphone Android, può essere connesso tramite cavo USB intrecciato da oltre 3 m a Xbox Series X|S, Xbox One o PC Windows. In questo modo, i giocatori avranno accesso alla suite audio esclusiva di Turtle Beach, con funzioni come