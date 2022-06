Razer Kishi V2 ufficiale: il controller che rende console lo smartphone

Razer si conferma una delle aziende leader in assoluto anche nel mercato degli smartphone dedicati al gaming, e lancia ufficialmente un nuovo accessorio per il mercato italiano. Stiamo parlando del Razer Kishi V2.

Il nuovo Razer Kishi V2 è la nuova generazione del controller di gioco per smartphone, che succede alla prima generazione lanciata nel 2020. Il controller, come vedete dalle immagini che trovate nella galleria in basso, propone un design con ponte semplificato per migliorare la stabilità rispetto al modello precedente. Razer cita tra i dispositivi pienamente compatibili esplicitamente i modelli di Samsung e i Pixel.

Il nuovo Razer Kishi propone un gameplay a bassa latenza, compatibilità anche con giochi cloud e connessione USB Type-C con porte di ricarica pass-through che consentono di ricaricare il dispositivo senza interrompere le sessioni di gioco. Il tutto è ancora più personalizzabile grazie all'app Razer Nexus, già disponibile su Android e in arrivo su iOS in autunno.

Il nuovo Razer Kishi V2 arriva ufficialmente nel mercato italiano al prezzo di 119€. Attualmente è disponibile la versione compatibile con Android mentre quella per iOS arriverà in autunno.