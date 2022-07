Problemi per Galaxy Buds 2, Buds Live e Buds Pro: l'app su smartphone continua a crashare

Torniamo a parlare di accessori smart di casa Samsung, uno dei settori oltre a quello smartphone in cui il produttore sudcoreano è maggiormente attivo.

Dopo i problemi descritti per Galaxy Watch 4, nelle ultime ore sono emersi nuovi intoppi anche per Galaxy Buds Pro, Buds Live e Buds 2, tra i principali modelli di true wireless di casa Samsung. Tali problemi sono analoghi a quanto visto per lo smartwatch del produttore sudcoreano: l'app su smartphone, Galaxy Wearable, continua a crashare restituendo il messaggio che il rispettivo manager dei dispositivi a livello di sistema Android si chiude in modo inatteso.

Le segnalazioni di problemi del genere sono molto diffuse su Reddit, sembrano investire indifferentemente tutti e tre i modelli di cuffie true wireless menzionate prima, e in particolare coloro che possiedono un modello di smartphone Samsung.

Stando a quanto riferito online, ci sono alcune procedure che sembrano aiutare. Tra queste troviamo la disinstallazione e nuova installazione dell'app Galaxy Wearable su smartphone. Nello specifico, sembra che la versione 4.1.22051251 dell'app possa aiutare. Inoltre, sarebbe anche importante concedere tutti i permessi a Nearby Devices sullo smartphone.

Al momento Samsung non ha specificato se un aggiornamento dell'app e del firmware delle cuffie true wireless coinvolta possano risolvere la situazione. Non è altrettanto noto quindi se il produttore è a lavoro su un fix software.

Nel frattempo di vederci più chiaro, fateci sapere se il problema descritto affligge anche i vostri dispositivi, tramite la sezione dei commenti qui in basso.