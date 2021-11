Non siete veri Pixel-fan senza questi calzini abbinati allo smartphone

Forse non lo sapete, ma negli USA Google ha fondato da tempo una community di "Superfans" dei Pixel, hai quali il gigante della ricerca ha appena offerto un originale regalo.

L'avrete già capito: parliamo di un paio di calzini abbinabili a "Pixel 6 Pro" (ma anche al Pixel 6, per quel che vale) con le forme ed i colori resi popolari dal nuovo Material You. In più c'è uno sticker del SoC Google Tensor, ed una piccola nota ad accompagnare tutto il pacco

Hi Superfan,

Please enjoy this small token of our appreciation. Your feedback helps inform future feature drops and products, so we truly couldn't do this without you.

Thank you for being part of our community.

Cheers,

the Pixel team