Le Pixel Buds Pro avranno la ricarica wireless Qi

Durante lo scorso Google I/O abbiamo visto arrivare nuovi smartphone, come Pixel 6a e Pixel 7, e il primo smartwatch di casa Google. Oltre a questo abbiamo visto annunciare anche le Pixel Buds Pro.

Nelle ultime ore sono trapelati maggiori dettagli sulle nuove cuffie true wireless di Google. Il dispositivo è stato infatti certificato presso il Wireless Power Consortium: i documenti della certificazione indicano che le Pixel Buds Pro supporteranno la ricarica wireless con standard Qi e output massimo a 2,5W.

Per avere un raffronto, le AirPods Pro supportano la ricarica wireless a 1,7W mentre le WF-1000XM4 di Sony supportano la ricarica wireless con output a 5W.

La certificazione per la ricarica wireless è uno degli ultimi passi ufficiali che porterà le Pixel Buds Pro al debutto sul mercato previsto per fine luglio. Le cuffie arriveranno nello stesso periodo anche in Italia al prezzo di 219€.