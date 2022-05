Pixel Buds Pro vogliono il trono degli AirPods: ANC, multipoint, audio spaziale e tanta comodità

I Pixel Buds Pro sono i nuovi auricolari di Google, pensati come companion dei Pixel smartphone, ed in generale di tutti gli Android. Con il loro nuovo chip custom a 6 core, ideato appositamente per sfruttare gli algoritmi di Google, i Pixel Buds Pro promettono infatti un audio davvero professionale e, per la prima volta, la cancellazione attiva del rumore.

Partendo dall'innegabile presupposto che tutte le orecchie sono diverse, i Pixel Buds Pro utilizzano Silent Seal per adattarsi a ciascun orecchio, massimizzando così l'ammontare di rumore che viene cancellato. Degli appositi sensori misureranno inoltre la pressione nel canale auricolare, per assicurarsi che siano comodi anche con un uso prolungato.

C'è anche una "modalità trasparenza", che fa passare i suoni ambientali, in modo che possiate sentire sirene in lontananza o parlare con qualcuno senza togliervi gli auricolari

Una volta partito l'ascolto, Volume EQ aggiusterà le frequenze anche a seconda del volume, in modo che alti, medi e bassi siano consistenti e ben bilanciati. Entro fine anno inoltre, Pixel Buds Pro supporteranno anche l'audio spaziale, cosa che faranno anche i Pixel Phone, in modo da catapultarvi al centro dell'azione.