I possessori di Pixel 6 non sono contenti delle cover costose di Google: ecco i motivi

Difatti, sia su Reddit che su Amazon, dozzine di utenti si sono lamentati dell'ingiallimento precoce mostrato dalla cover trasparente oppure di deformazioni improvvise. Qualcun'altro, invece, ha evidenziato che la cover, semplicemente, non si adatta al telefono. Tra l'altro, sembrerebbe che non si tratti nemmeno di un lotto difettoso visto che le stesse lamentele sarebbero state manifestate già a gennaio .

Regna una certa amarezza tra diversi possessori di Pixel 6 e 6 Pro. La delusione, però, non riguarda il dispositivo Android , bensì la custodia originale , venduta a 30 dollari.

In particolare, alcune recensioni hanno affermato che le custodie iniziano a "cambiare forma" intorno ai pulsanti oppure nella parte inferiore. A riguardo, per il momento, Google ancora non ha commentato gli episodi.