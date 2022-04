GameSir lancia un nuovo controller su IndieGoGo, con ventola e luci RGB!

GameSir è un'azienda nota per i suoi controller, particolarmente apprezzati dagli utenti di Stadia, che si agganciano ai lati del telefono per trasformarlo in una sorta di Steam Deck o Nintendo Switch. Ora la società ha presentato un nuovo prodotto su IndieGoGo, il GameSir X3, che offre interessanti soluzioni, come la ventola di raffreddamento e l'illuminazione RGB.

Il GameSir X3, a differenza del precedente X2 che era proposto anche in una variante Bluetooth, funziona solo tramite la connessione USB-C. Inoltre la ventola non trae energia dal telefono, ma deve essere collegata all'alimentazione per poter funzionare. Per quando si è in movimento, il pad di raffreddamento e il dissipatore di calore dovrebbero comunque garantire basse temperature.