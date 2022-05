Questa cover permette "magicamente" ai telefoni Huawei di diventare 5G

L'ormai famoso ban americano ha praticamente terminato le ambizioni di Huawei nel settore smartphone, ma i suoi prodotti si distinguono comunque per la cura costruttiva e le grandi capacità fotografiche. Il problema è che sono limitati alle reti 4G e il produttore di cover Shuyuan Technology ha pensato di metterci una pezza con una cover per Huawei P50 Pro che permette al telefono di collegarsi istantaneamente alle reti 5G.

Il prodotto, del costo di 799 yuan (circa 113 euro), supporta i tre principali operatori in Cina e per essere operativo bisogna solo attivare il servizio eSIM. La società, che ha visto aumentare il valore delle sue azioni di ben il 33% dal lancio, prevede di rilasciare cover anche per gli altri dispositivi dell'azienda, come il nuovo Huawei Mate 50.