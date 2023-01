I migliori launcher Android per personalizzare l'interfaccia utente

I launcher Android consentono agli utenti di personalizzare l’interfaccia utente del proprio smartphone. Esistono moltissime app di questa tipologia e, di conseguenza, le scelte sarebbero infinite. Abbiamo deciso di raccogliere alcuni strumenti stabili, estremamente personalizzabili e diversi tra di loro. Uno dei vantaggi principali dati dall’utilizzo di Android sta nella possibilità di personalizzare l’interfaccia utente. I launcher alternativi sono dei software, disponibili nello store, che permettono di modificare le icone, lo sfondo, le transizioni e molti altri elementi grafici. Così facendo, gli utenti possono personalizzare in pochi minuti il proprio smartphone. I launcher possono essere rimossi e sostituiti in qualunque momento, come tutte le altre app installate. Andiamo quindi a scoprire subito i migliori strumenti di questa tipologia disponibili nel Google Play Store.

Nova Launcher

Nova Launcher (disponibile su Google Play Store) è uno tra i launcher Android più popolari, consentendo di modificare completamente l’interfaccia del dispositivo. La personalizzazione è proprio la caratteristica più interessante di Nova Launcher. Gli utenti, dopo aver scaricato questa app, potranno scegliere l’icon pack (modificando di conseguenza le icone), i badge di notifica, gli effetti di transizione e molto altro. Disponibile anche la modalità notturna, che permette agli utenti di attivare il tema scuro a un’ora specifica. Nova Launcher può essere scaricato gratuitamente. Disponibile anche Nova Launcher Prime, una versione a pagamento che comprende il set completo di funzionalità.

Smart Launcher 5

La caratteristica più interessante di Smart Launcher 5 (disponibile qui) è l’organizzazione del cassetto delle app: le schermate vengono automaticamente riempite in base alla tipologia di ciascuna applicazione. In questo modo, gli utenti potranno trovare rapidamente tutte le proprie applicazioni nel drawer. Non manca la possibilità di personalizzare l’interfaccia. Smart Launcher 5 include uno store da cui è possibile scaricare temi gratuiti e a pagamento. I consumatori possono anche modificare le animazioni, il layout delle icone e molte altre impostazioni grafiche.

Action Launcher

Con una schermata principale colorata, personalizzabile e veloce, Action Launcher (disponibile su Google Play Store) rappresenta un’ottima soluzione per personalizzare l’interfaccia utente del proprio smartphone Android. Questa app offre una gran libertà su estetica e funzionalità. Il launcher Android include diverse utilissime funzionalità, tra cui Quicktheme (il colore dello sfondo modifica automaticamente il tema), Quickbar (una barra di ricerca personalizzata), Quickdrawer (un elenco alfabetico delle applicazioni installate) e Shutters (offre un’anteprima delle app). Gli utenti possono inoltre scegliere di utilizzare un icon pack.

Microsoft Launcher

Il launcher perfetto per chi cerca delle personalizzazioni in stile Windows è Microsoft Launcher (disponibile qui). Questa applicazione permette infatti di personalizzare l’interfaccia utente nativa: sostituisci le icone delle app, modifica le animazioni e scopri le nuove funzionalità. Microsoft Launcher include in particolare delle funzionalità ideate per l’utilizzo con una sola mano, uno strumento per ordinare automaticamente i software, la modalità scura e un feed personalizzabile. A differenza di molti altri launcher Android, quello sviluppato da Microsoft è disponibile gratuitamente.

APUS Launcher

APUS Launcher è estremamente semplice e leggero, ideale quindi anche per gli smartphone datati. Questa applicazione gratuita (disponibile su Google Play Store) consente agli utenti di scegliere uno tra i numerosi temi disponibili e impostare uno sfondo HD per la schermata principale. Le applicazioni, inoltre, possono essere catalogate in cartelle, così da ordinare rapidamente il cassetto delle app. Non mancano alcuni effetti di transizione differenti, una sezione per scoprire le app popolari e un assortimento di widget. Nello store ufficiale Android è disponibile anche la versione premium di APUS Launcher, che offre alcune funzionalità aggiuntive.

POCO Launcher 2.0