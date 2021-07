Ecco gli aggiornamenti che promette TCL per i suoi smartphone Android

TCL è entrata da pochi anni ufficialmente nel mercato smartphone e intende rimanerci affermandosi sempre di più. Il produttore è attivo anche in Italia, dove è arrivato con la serie TCL 20 e pertanto ci interessa la sua politica di aggiornamenti software.

9to5Google ha avuto modo di parlare con TCL, soprattutto in merito alle sue politiche di aggiornamento software. Andiamo a vedere le politiche scelte dall’azienda:

TCL 20 Pro 5G riceverà due major update , dunque Android 12 e Android 13, e due anni di patch di sicurezza mensili.

, dunque Android 12 e Android 13, e di sicurezza mensili. TCL 20S riceverà almeno un major update , quello ad Android 12, e due anni di patch di sicurezza mensili.

riceverà almeno , quello ad Android 12, e di sicurezza mensili. TCL 20 SE riceverà due anni di patch di sicurezza mensili, non è assicurato che riceva Android 12.

Le promesse appena fatte da TCL riguardano gli aggiornamenti minimi, non è dunque detto che il produttore non scelga di rilasciare un numero maggiore di aggiornamenti software nel tempo per i modelli elencati.