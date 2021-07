Nuovo foldable di Huawei in arrivo? Spunta il brevetto di un nuovo smartphone (foto)

Huawei non è certo nuova nel mondo dei dispositivi pieghevoli: Mate Xs è stato uno degli smartphone di questo tipo più interessanti e Mate X2, arrivato all’inizio dell’anno, è in tutto e per tutto un top di gamma. L’azienda cinese però potrebbe presto arrivare sul mercato con un nuovo foldable.

In particolare, è spuntato un brevetto di Huawei che mostra uno smartphone pieghevole “a libro”: questo ha infatti un ampio schermo flessibile che si piega verso l’esterno, che permette quindi al dispositivo di trasformarsi in un piccolo tablet. La particolarità sta nelle fotocamere: queste infatti risultano essere molto sporgenti e Huawei, per ridurre lo spessore da chiuso dello smartphone, ha creato una “rientranza” all’interno della scocca per accogliere le camere.

Non è chiaro quale sia la forma delle fotocamere: in un’immagine risultano poste verticalmente mentre in un’altra sono poste su due file. Ovviamente non siamo a conoscenza né delle specifiche tecniche, né tantomeno di una data di rilascio, ma con tutta probabilità ne sapremo di più nei prossimi mesi.