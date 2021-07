Samsung TV Plus arriva su smartphone: 46 canali gratuiti live, pronti da guardare (foto)

Samsung porta su alcuni suoi smartphone o tablet i contenuti TV in streaming e on demand di Samsung TV Plus, con 46 canali di, notizie, intrattenimento, sport, lifestyle, bambini, film, musica, scienza e tecnologia. E la buona notizia è che sono tutti gratis. Sì, è davvero così semplice: installate l’app e iniziate a guardare, senza iscrizione, senza abbonamento.

L’app è disponibile dal 30 giugno sui dispositivi mobili “selezionati” Samsung Galaxy (non abbiamo un elenco esaustivo purtroppo), e propone canali quali Vevo Pop, Clubbing TV, Fashion TV, Italian Fishing TV, Sportoutdoor TV, Motor 1 TV, Brindiamo!, Cinema Segreto, Bizzaro Movies, CG TV, Dark Matter Film e TV, Mondo TV Kids, Planeta Junior, Yamato Animation, Euronews Live, Bloomberg TV+, Teletubbies, Televisa Telenovelas e Cuore Ribelle, con in più la promessa della “costante aggiunta di nuovi canali”.

L’app è divisa in 3 schede: quella con i canali live e la programmazione delle 5 ore successive, in modo che possiate mettere un promemoria se qualcosa che vi interessa verrà trasmesso più tardi; la scheda scopri, con i vari contenuti divisi per genere, in modo che se avete voglia di un film d’azione possiate subito trovare cosa è online, ed infine la pagina di gestione dei canali preferiti/recenti, dei promemoria e della lista “da guardare”.

L’app è piuttosto immediata, dispone anche della funzione picture-in-picture ed è disponibile sia dal Play Store che dal Galaxy Store. A seguire alcune immagini della stessa, catturate su Z Fold 2.