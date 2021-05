Clubhouse per Android: abbiamo una data per il lancio ufficiale

Torniamo a parlare della novità più attesa che ruota attorno al Clubhouse, il noto social network basato sulle conversazioni vocali che ha fatto faville a partire dallo scorso anno, ovvero del suo rilascio per dispositivi Android.

Pochi giorni fa abbiamo parlato dell’ufficialità del rilascio della versione Android di Clubhouse, la quale è arrivata in una prima versione beta rivolta ad alcuni paesi, tra i quali non è inclusa l’Italia. Nelle ultime ore Clubhouse ha chiarito le tempistiche della versione stabile dell’app Android: in Giappone, Brasile e Russia arriverà da martedì, mentre per il resto del mondo il rollout partirà venerdì 21 maggio.

Dunque manca davvero poco alla prima versione stabile e ufficiale di Clubhouse per Android. Nel frattempo vi ricordiamo che è comunque possibile installare la beta, la quale risulta funzionante anche in Italia. Resta da capire se la versione stabile includerà maggiori funzionalità rispetto a quello che abbiamo visto nella beta.

✨ Town hall highlights ✨

iOS upcoming:

💳 List of all the people who've paid you

🔎 Find everyone you've heard in a room for the past 10 days

🌟 Tag people in your profile

Android upcoming:

✅ Working on feature parity with iOS

🌐 Rolling out everywhere this week!

— Clubhouse (@Clubhouse) May 16, 2021