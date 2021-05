Novità per Android Auto: ancora conferme per modalità lavoro, nuove icone e altro

Abbiamo eseguito un teardown dell’APK di Android Auto rilasciato sul Play Store nelle ultime ore. La nuova versione è la 6.4.6117. Questa versione è tuttora in fase di rilascio, e vista la gradualità del rilascio potrebbe non essere già disponibile all’aggiornamento per tutti sul Google Play Store.

Le modifiche sono state individuate da un’analisi all’interno del pacchetto di installazione. Questi cambiamenti potrebbero non essere subito visibili una volta aggiornato Android Auto, poiché la maggior parte delle funzioni di Android Auto sono rilasciate da aggiornamenti tramite server e possono essere effettivamente disponibili tra molto tempo oppure non vedere mai la luce del sole.

Le presenti modifiche non costituiscono un changelog né ufficiale, né completo, in quanto il changelog non viene fornito da Google.

Da un confronto con la precedente versione di Android Auto, sono emerse le seguenti novità:

Nuove conferme per il login con modalità lavoro: sono state implementate all’interno dell’applicazione dei nuovi layout che fanno riferimento ad un login direttamente sullo schermo dell’auto, con anche la possibilità di proteggere il login con PIN. Le notifiche che arrivano dall’account lavoro avranno anche un badge dedicato.

In arrivo icone personalizzate per il pulsante “Esci” anche per le auto di marca Cupra, Maruti Suzuki, Skoda e SEAT. Tutte le marche del gruppo Stellantis che avevano ricevuto un’icona dedicata con la versione 6.2 (Citroen, DS, Opel, Peugeot, Vauxhall) non avranno più un’icona specifica, ma semplicemente l’icona del gruppo.

Android Auto avviserà in maniera proattiva l’utente se il telefono non ha l’hardware per usare Android Auto Wireless in Europa (ovvero il WiFi a banda 5GHz)

È stata rinvenuta una nuova icona che dovrebbe comparire nella barra di navigazione principale di Android Auto e che ha il nome in codice di “Media_rec_icon”. Il “rec” potrebbe trarre in inganno e fare riferimento ad una possibilità di “registrare”, ma abbiamo visualizzato l’icona e potrebbe essere semplicemente un modo per far sì che il quadrato di visualizzazione della copertina dell’album sia popolato da un’icona generica quando la copertina stessa non viene scaricata o è assente. Indagheremo ulteriormente al riguardo.

Ancora pulizie in corso per togliere le tracce del defunto Google Play Music: in questo aggiornamento sono state rimosse anche le icone del servizio musicale di Google

In fase di primo collegamento con un’auto sarà possibile, invece che rifiutare completamente il collegamento, rimandarlo ad una volta successiva. Questo farà sì che l’auto non risulterà tra i veicoli rifiutati, dunque un secondo tentativo di configurazione iniziale non fallirà a prescindere

Se volete installare già da adesso questa nuova versione di Android Auto, vi lasciamo il download manuale dell’apk ufficiale da APKMirror: DOWNLOAD