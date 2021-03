Google Files raddoppia: 1 miliardo di installazioni dal Play Store

Nonostante Android sia il sistema operativo per smartphone più diffuso al mondo, e nonostante le applicazioni di Google siano spesso preinstallate su questi dispositivi, raggiungere l’esclusivo club delle app con 1 miliardo di download non è mai banale. L’ultima a riuscirci in ordine di tempo è stata Files di Google, che ha addirittura raddoppiato il suo numero di download nell’arco di un solo anno.

Lo scorso anno di questi tempi, Files era stata scaricata “solamente” 500 milioni di volte, mentre ora ha raggiunto l’incredibile cifra di 1 milione. Per dare un metro di paragone, possiamo ricordare che Android è installato su circa 2 miliardi di dispositivi. I risultati sono ovviamente aiutati dal fatto che Files viene preinstallata sui telefoni di alcuni OEM, ma questo non toglie che sia uno dei file manager più semplici e puliti in circolazione.