Samsung si prepara a lanciare una quantità astronomica di varianti di Galaxy S21 in tutto il mondo! (foto)

A quanto pare l’edizione del 2021 della serie Galaxy S sarà memorabile per almeno per un motivo, ma non sarà uno dei più prevedibili. Stando a quanto riportato da Voice, il sito creato dal leaker Evan Blass per diffondere i suoi scoop, Samsung avrebbe preparato una quantità spaventosa di URL, una per ogni variante dei vari Galaxy S21 in uscita.

Gli smartphone verranno presentati ufficialmente tra una settimana, ma ovviamente già sono stati predisposti tutti i preparativi per la commercializzazione. Mettendo insieme le tre versioni (Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra), le due possibili CPU (Snapdragon 888 / Exynos 2100), i vari tagli di memoria e le molteplici colorazioni si arriva a più di 900 indirizzi singoli!

L’elenco completo appare come un muro compatto di codici (qui trovate il file in alta risoluzione) che contengono svariate colorazioni ancora non annunciate, ma il cui arrivo verrà probabilmente scaglionato nei prossimi mesi (come tradizione in casa Samsung). Accanto ai già noti colori potete quindi aspettarvi di vedere arrivare anche varianti nere, marroni, oro, grige, blu scure, rosa, rosse, argento, titanio, viola e bianche.

