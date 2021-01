Preparate i vostri portafogli, Xiaomi Mi 11 sta arrivando

Nello mese scorso, Xiaomi ha lanciato ufficialmente sul mercato cinese il suo nuovissimo Xiaomi Mi 11. Lo smartphone ha ottenuto un successo non indifferente in Cina, tanto che le registrazioni per accedere ai preordini sono state 850.000, mentre le vendite nei soli primi 5 minuti hanno raggiunto le 350.000 unità. Ci sono però delle importanti novità per il resto del mondo.

I numerosi utenti che stanno aspettando il dispositivo, saranno lieti di sapere che Xiaomi sta programmando il suo lancio su scala globale. Nelle scorse ore è stato infatti condivisa un’immagine ufficiale nella quale è riportata la scritta in inglese “Mi 11 Series Global Launch Coming Soon Coming Soon“. Data e ora precise non ci è ancora dato saperle, ma questo teaser fa pensare che la commercializzazione fuori dalla Cina possa essere davvero imminente.

Oltre al lancio globale dello smartphone Mi 11, l’azienda cinese sta lavorando anche alla sua variante “Pro”. Il lancio di questo smartphone è atteso per i prossimi mesi, ma la data esatta non è ancora nota.