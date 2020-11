La novità dell’app Street View vi permette di creare le vostre street view personalizzate: l’avete ricevuta? (video)

Google sta introducendo in queste ore un’interessante novità rivolta alla sua app Android di Street View, il servizio che accoppiato a Google Maps permette la mappatura tridimensionale dei luoghi intorno al mondo.

La novità consiste nella nuova sezione chiamata Driving Mode, presente nel menù laterale dell’app (come vedete dal video presente a fine articolo): la funzionalità permette a chiunque di creare la propria street view usando la fotocamera dello smartphone, dunque non ricorrendo necessariamente a una fotocamera a 360°. La funzionalità prevede anche lo sfocamento automatico dei volti inquadrati e dei numeri civici delle abitazioni. I contenuti creati successivamente possono essere caricati pubblicamente su Street View.

Al momento non è chiaro se la novità è in fase di distribuzione per tutti gli utenti che hanno installato l’app Street View o riservata esclusivamente ai residenti in specifiche regioni. Da noi ancora non è arrivata, fateci sapere se l’avete ricevuta.