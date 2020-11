TeamWin Recovery Project amplia l’offerta di smartphone supportati includendo Samsung, Huawei e molti altri

Chi ama avventurarsi nel grandissimo mondo del modding sicuramente apprezzerà quanto ora è stato fatto da TeamWin Recovery Project, la custom recovery per i sistemi operativi basati su Android open source che permette di installare firmware e/o ROM di terze parti. Questa ora vede introdotti all’interno del suo elenco il supporto per nuovi dispositivi a marchio Samsung, Motorola, Oukitel, Xiaomi e Huawei.

Le new entry in tutto sono 9 e di seguito vi proponiamo l’elenco completo unito all’indirizzo per procedere con il download di tutto ciò che serve per procedere con le operazioni di personalizzazione:

LEGGI ANCHE: DxOMark dà inizio ai test degli smart speaker

Qui sotto mettiamo a vostra disposizione anche il badge che rimanda direttamente alla pagina di Google Play di TeamWin Recovery Project, cosicché possiate scaricarla.