Svelato Samsung Galaxy S21: design originale, ma non siamo sicuri che vi piacerà (foto e video)

Due fonti indipendenti hanno appena svelato quello che dovrebbe essere il design di Galaxy S21 (o S30, a seconda di cosa deciderà Samsung), il top di gamma dell’azienda coreana per il prossimo anno.

Samsung sembra adotterà un design molto originale per quel che concerne le fotocamere posteriori, racchiuse in un frame che sembra un pezzo unico con la cornice dello smartphone, sporgendo comunque di più rispetto al resto della back cover.

Le dimensioni dovrebbero essere di circa 151,7 x 71,2 x 7,9-9 mm, mentre la diagonale dello schermo dovrebbe essere intorno ai 6,2 pollici flat. Non ci sono ancora conferme precise sul resto della caratteristiche, sebbene si parli come sempre del duo di processori Exynos/Qualcomm. Dal resto delle immagini vendiamo invece la porta USB-C, la griglia per lo speaker ed una fotocamera frontale con foro al centro del display. Nulla che stupisca troppo rispetto al passato insomma.

Presentazione attesa per gennaio 2021 (a fianco di S21 Plus/Ultra), anche se ancora non confermata ufficialmente (ma se @evleaks ed @onleaks concordano, molto probabilmente c’è del vero). Nel frattempo noi ci stiamo ancora chiedendo se questo nuovo corso di Samsung potrebbe piacerci o meno. Da un lato è senz’altro distintivo, il che è un bene in un mondo di smartphone ormai molto simili tra loro, ma dall’altra non siamo del tutto convinti che sia una originalità che ci piaccia. Voi cosa ne pensate?