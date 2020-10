I possessori di ROG Phone 2 ora possono divertirsi anche con la OmniROM, arriva il supporto ufficiale

Il mondo del modding si dimostra particolarmente attento verso i possessori di ROG Phone 2, il gaming phone di ASUS presentato nel 2019. Nelle ultime ore è arrivato il supporto della OmniROM.

Dopo essersi guadagnato il supporto ufficiale della custom recovery TWRP e della LineageOS, ROG Phone 2 ha ricevuto il supporto ufficiale anche dalla OmniROM. La custom ROM è attualmente disponibile in versione stabile basata su Android 10 e non implica alcun bug rilevante. Pertanto anche per ROG Phone 2 la OmniROM è pronta per essere usata quotidianamente.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche della custom ROM per ROG Phone 2 e sulla sua procedura di installazione vi rimandiamo al thread ufficiale sul forum di XDA.