Microsoft Surface Duo, il nostro unboxing (foto e video)

Microsoft Surface Duo è indubbiamente un prodotto che attira curiosità e che segna un passo molto importante per Microsoft, di nuovo all’interno del mondo degli smartphone Android e al contempo nel mondo degli smartphone pieghevoli (benché non senza display pieghevole).

LEGGI ANCHE: Migliori smartphone pieghevoli

Lo smartphone purtroppo non è mai arrivato in Italia e la commercializzazione è stata ristretta al mercato statunitense. Questo non ci ha però fermato dall’averne uno nelle nostre mani e oggi lo abbiamo spacchettato (seppur in modo molto parziale, non avendo la confezione a disposizione) davanti alla telecamera e vi abbiamo mostrato una prima anteprima.

Se siete curiosi vi lasciamo alle nostre foto e al nostro video. Fateci sapere nei commenti se avete qualche dubbio in particolare di cui vorreste la risposta nella recensione completa. Una nota: nelle foto e nel video lo smartphone viene mostrato con il bumper originale (adesivo) già installato.